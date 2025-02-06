الصين تتقدم بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الجمركية الأمريكية

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قالت منظمة التجارة العالمية، اليوم الأربعاء، إن الصين قدمت شكوى إلى المنظمة بشأن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على السلع القادمة من الصين.

وأوضحت المنظمة في بيان أن "الصين طلبت من منظمة التجارة العالمية إجراء مشاورات بشأن النزاع مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على السلع القادمة من الصين".

ودخلت الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10% التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جميع الواردات الصينية حيز التنفيذ أمس الثلاثاء.

وردت الصين بإعلان فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على واردات منتجات الغاز الطبيعي المسال والفحم من الولايات المتحدة أمس الثلاثاء.

ووفقا لمنظمة التجارة العالمية، "يُعتبر طلب المشاورات بمثابة بدء رسمي للنظر في نزاع في منظمة التجارة العالمية."

وأفادت المنظمة بأن "المشاورات تتيح للطرفين فرصة مناقشة الموضوع وإيجاد حل مرضي دون الحاجة إلى المضي قدما في إجراءات تقاضي."

وإذا لم يتم حل النزاع بعد مرور 60 يوما، "يمكن للطرف المشتكي أن يطلب التحكيم من خلال لجنة".

وبعد ذلك، يقوم الخبراء بتقييم مدى توافق الرسوم الجمركية مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وذلك في إجراء قد يستغرق عدة أشهر.

وإذا حكم المحكمون لصالح الصين، يمكن لبكين، بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، فرض رسوم جمركية بنفسها بما يتناسب مع الضرر الذي لحق بها نتيجة للرسوم الجمركية الأمريكية.