محافظ المنيا يتابع الإزالات والإشغالات وأعمال النظافة والتجميل بحي شمال المدينة

قاد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، حملة ميدانية مكبرة بحي شمال المدينة، لمتابعة مستوى النظافة، وإزالة الإشغالات، والتأكد من انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة وتحسين جودة الحياة.

وشدد المحافظ، خلال الجولة اليوم، على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري، بجانب صيانة البنية التحتية والإنارة العامة، مشيرًا إلى أهمية تعاون المواطنين مع الأجهزة التنفيذية للحفاظ على البيئة والإبلاغ عن أي تجاوزات تؤثر على الصحة العامة.

كما وجّه المحافظ، بإزالة فورية لحالة بناء مخالف في المهد، بحي شمال المدينة، مع التحفظ على معدات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، مؤكدًا عدم التهاون في التصدي لمحاولات البناء العشوائي واسترداد حقوق الدولة.

وفي إطار جهود تحسين الحركة المرورية، أصدر المحافظ توجيهات بإزالة التعديات على الأرصفة وحرم الطريق، مع تنبيه أصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بعدم التوسع خارج المساحات المقررة، بما يضمن سيولة مرورية أفضل للمواطنين.

وأكد أن المتابعة المستمرة والجولات الميدانية ستظل نهجًا ثابتًا لضمان تقديم خدمات متميزة وتحقيق رضا المواطنين، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تتقاعس عن أداء دورها.

واستمع المحافظ، لعدد من المواطنين، موجّها الجهات المعنية بسرعة الاستجابة لشكواهم، مؤكدًا حرصه على تلبية احتياجاتهم وتحسين الخدمات، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.

ورافق المحافظ، خلال الجولة الدكتور سعيد محمد، رئيس مدينة المنيا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.