جوزيف عون يتطلع إلى وقوف الاتحاد الأوروبي مع لبنان لتطبيق وقف إطلاق النار

أكد رئيس الجمهورية اللبناني العماد جوزف عون خلال استقباله بعد، ظهر اليوم الأربعاء، في قصر بعبدا، نائبة رئيس الوزراء وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية في سلوفينيا تانيا فاجون، أن لبنان يتطلّع إلى وقوف دول الاتحاد الأوروبي إلى جانبه في المطالبة بتطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار، الذي ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي احتلتها في الجنوب، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأشار إلى "أن البند المتعلق بإطلاق الأسرى اللبنانيين المحتجزين في إسرائيل، يدخل ضمن الاتفاق الذي تنتهي المهلة المحددة له في 18 فبراير الجاري".

وشدد على "أن الاتفاق ينص أيضا على احترام القرار 1701، ولبنان ملتزم بتطبيق هذا القرار الدولي، ويجب على إسرائيل أيضا احترامه".

ولفت إلى أن "الأولوية بعد تشكيل الحكومة اللبنانية، ستكون إعادة اعمار ما هدمه العدو الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة"، وأن "الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي سيكون موضع ترحيب وتقدير من قبل لبنان".

من جهتها، أكدت الوزيرة السلوفينية "دعم لبنان في توجهه، وتطلعها الى مساعدته"، مشيرة إلى أنها "ستنسق مع دول الاتحاد الأوروبي لهذه الغاية، وأن بلادها ستتابع في مجلس الأمن كل ما يمكن أن يساند لبنان للنهوض وتجاوز الصعوبات التي تعترضه".

وتم خلال اللقاء البحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والوضع في المنطقة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها".