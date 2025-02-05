الرئيس البرازيلي: مقترح ترامب للسيطرة على غزة ليس منطقيا

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة والسيطرة على القطاع الذي مزقته الحرب «ليس منطقيا».

وتساءل خلال مقابلة مع محطات إذاعة محلية اليوم الأربعاء: «أين يعيش الفلسطينيون؟ هذا أمر لا يمكن لأي إنسان أن يفهمه».

وتابع، قائلا: «الفلسطينيون هم الذين يتعين عليهم الاهتمام بغزة»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز».

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يريد أن تتولى الولايات المتحدة ملكية قطاع غزة وإعادة تطويره، بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى.

وأشار ترامب إلى أن «الولايات المتحدة ستسوي المباني المدمرة، وتحقق تنمية اقتصادية ستوفر أعدادا غير محدودة من الوظائف والمساكن للناس في المنطقة».

وجاءت هذه التصريحات بعد أن اقترح ترامب في وقت سابق أن يتم إعادة توطين الفلسطينيين النازحين في غزة بشكل «دائم» خارج هذه الأراضي المدمرة بفعل الحرب.