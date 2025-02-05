الكرملين ينتقد اقتراح زيلينسكي بحصول أوكرانيا على أسلحة نووية

رفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، اقتراح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه يتعين على أوكرانيا أن تمتلك أسلحة نووية.

وقال بيسكوف لوكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء: "من حيث المبدأ، فإن مثل هذه البيانات والتصريحات تصل إلى حد الجنون".

وفي مقابلة مع الصحفي البريطاني بيرس مورجان نُشرت على موقع يوتيوب مساء أمس الثلاثاء، تساءل زيلينسكي عن الضمانات الأمنية التي ستحصل عليها بلاده إذا تأخر انضمامها المأمول إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) لسنوات أو حتى لعقود.

وقال: "ما هي حزمة الدعم، وما هي الصواريخ (التي سنحصل عليها)؟ أم سنحصل على صواريخ نووية؟ إذن يتعين أن نحصل على صواريخ نووية".

وسلمت أوكرانيا آخر الأسلحة النووية السوفيتية الموجودة على أراضيها في عام 1994 مقابل ضمانات أمنية غامضة من موسكو ولندن وواشنطن.

وأعرب زيلينسكي أيضا عن استعداده للتفاوض مع روسيا إذا كان ذلك سيحقق السلام في أوكرانيا. ورفض بيسكوف ذلك ووصفه بأنه "كلام أجوف "، قائلا إن زيلينسكي منع نفسه من التفاوض.

كان بيسكوف يشير إلى مرسوم وقعه زيلينسكي في سبتمبر 2022، بعد أن ضمت روسيا المقاطعات الأوكرانية الأربع المحتلة جزئيا وهي لوهانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون.

وفي حين أن المرسوم لا يمنع المفاوضات مع موسكو، غير أنه ينص على أنها مستحيلة بالنظر إلى الوضع الراهن.