خسائر بشرية ومادية في صفوف الحوثيين بغارات جوية للتحالف وسط اليمن

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تكبدت جماعة الحوثي في اليمن اليوم الخميس، خسائر بشرية ومادية، جراء ضربات جوية شنها طيران التحالف العربي على مواقعها في محافظة البيضاء وسط البلاد.

وقال العقيد مسعد الصلاحي مدير عام مديرية ناطع في محافظة البيضاء لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن طيران التحالف شن غارات مركزة على مواقع الحوثيين في جبهتي ناطع وفضحة المجاورة.

وأضاف أن: "الغارات الجوية أدت إلى تدمير أسلحة للحوثيين مع استهداف تجمعات لهم في المواقع ذاتها".

ولفت إلى أن الغارات الجوية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من مسلحي الحوثي فضلا عن تدمير عتاد عسكري.

وبين أن هذه الغارات أفشلت هجوما كان يخطط له الحوثيون على مواقع الجيش الوطني هناك.

وتخضع معظم محافظة البيضاء لسيطرة الحوثيين منذ نهاية عام 2014، فيما تسيطر القوات الحكومية على بعض المناطق في المحافظة التي توصف بأنها قلب اليمن كونها تتوسط عددا من المحافظات.