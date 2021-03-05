تقرير أوروبي: النساء يتعرضن لضغوط متزايدة بسبب جائحة كورونا

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، إن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين قد تعرضت لضربة قاصمة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مع تزايد حالات العنف المنزلي وبطالة الإناث، في حين كان تمثيل النساء ناقصا في صنع القرار في قضايا تلك الجائحة.



وقالت اللجنة في تقريرها السنوي عن المساواة بين الجنسين إن عدد التقارير عن حالات العنف المنزلي شهد قفزة صارخة عبر دول التكتل. وفي فرنسا، على سبيل المثال، تم الإبلاغ عن حالات أكثر بنسبة 32 في المئة، بحسب المفوضية.



وقالت المفوضية في تقريرها " إن الوطن لم يكن آمنا للجميع وإن إجراءات الإغلاق لعبت دورا واضحا في الزيادة الكبيرة في التقارير عن حالات العنف المنزلي".



قالت المفوضية إن هذه الآثار قد تستمر أيضاً بعد رفع الإغلاق، مع احتمال استمرار العواقب الاجتماعية والاقتصادية بعد انتشار الجائحة.



وعلى سبيل المثال، كانت النساء أيضا أكثر تضررا من تسريح العمال، مع تمكن عدد أقل من النساء مقارنة بالرجال في العثور على وظائف مرة أخرى بعد أن فقدن مناصبهن، بحسب المفوضية.