منظمة الصحة العالمية: 20 مليون جرعة وزعت على 20 بلدا

قال الدكتور تادروس ادهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن مرفق كوفاكس الذي تقوده المنظمة ويهدف إلى ضمان الوصول العادل للقاحات كورونا إلى كافة البلدان، وزع 20 مليون جرعة على 20 بلدا في الأسبوع الماضي، مضيفا أن أكثر من 14 مليون جرعة سيوزعها المرفق على 31 بلدا في الأسبوع المقبل.

وأشار الدكتور تادروس في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الجمعة بمقر المنظمة في جنيف، إلى أن هذا التقدم وبرغم أنه مشجع إلا أن حجم الجرعات عبر مرفق كوفاكس مازال محدودا.

وأوضح أن الجولة الأولى من تخصيصات اللقاحات والتي أعدتها وجهزتها المنظمة الدولية تغطي من 2 إلى 3% من البلدان التي يقدم لها كوفاكس اللقاحات، مؤكدا أن إحدى الأولويات الحالية هي زيادة التغطية عبر كوفاكس وهو مايمكن أن يأتي من خلال زيادة انتاج الجرعات.

من جانبه حذر الدكتور مايك رايان المدير التنفيذى لبرنامج الطوارئ بالمنظمة من أن البلدان قد تشهد موجات جديدة من انتشار فيروس كورونا أن لم تتوخى الحذر.

وشدد على أن الحذر مطلوب بوجه خاص على مستوى الأفراد، مشيرا إلى أن خطر انتشار الفيروس مرتبط بسلوكهم.