 زيلينسكي: الناتو اخترع رواية أن إغلاق الأجواء سيؤدي إلى عدوان روسي مباشر ضد الحلف - بوابة الشروق
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زيلينسكي: الناتو اخترع رواية أن إغلاق الأجواء سيؤدي إلى عدوان روسي مباشر ضد الحلف

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
أحمد علاء
نشر في: السبت 5 مارس 2022 - 12:20 ص | آخر تحديث: السبت 5 مارس 2022 - 12:20 ص

قال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يرفض عمدًا فرض حظر طيران فوق أوكرانيا.

ونقلت وسائل إعلام عن زيلينسكي قوله مساء الجمعة: "نعتقد أن دول الناتو نفسها اخترعت رواية مفادها أن إغلاق الأجواء فوق أوكرانيا سيؤدي إلى عدوان روسي مباشر ضد الناتو".

وتابع: "نعتقد أن قمة الناتو اليوم - قمة ضعيفة، قمة مشوشة، قمة تظهر أنه ليس الجميع يعتبر النضال من أجل حرية أوروبا هو الهدف الأول".

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، دون أن تتمكن موسكو حتى الآن من السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

فيما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت يوم الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا.

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