واشنطن تحث على تجنب تصعيد العنف في ليبيا

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند: إنه "تواصل اليوم السبت مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، وذلك في سياق التوترات السياسية المستمرة في ‎ليبيا".

وأكد نورلاند: "ثقته في رغبة كلا القياديين في تجنّب تصعيد العنف.

مشجعا إياهما على النظر في السبل التي يمكن من خلالها إدارة شؤون البلاد في وقت تُبذل فيه جهود، بتيسير من الأمم المتحدة، لاستعادة الزخم بسرعة نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية".

وأضاف نورلاند في تغريدة عبر حساب السفارة الأمريكية بموقع تويتر اليوم: "لقد شجعني سماع التزامهما المتبادل بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. وهذه قرارات لا يمكن أن يتخذها إلاّ الليبيون، لكنهم يحظون بدعمنا الكامل للتوصّل إلى حلول سلمية".