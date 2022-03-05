تحدث هيثم كابو، عضو مجلس إدارة المريخ السوداني، عن مواجهة الأهلي في المباراة المؤجلة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أنه من الوارد نقل لقاء العودة خارج مصر.

ويواجه الأهلي نظيره المريخ، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، على ملعب (الأهلي وي السلام).

وقال كابو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "المحور": «مواجهة الأهلي لها حساب خاص، سنلعب أمام ثالث العالم، اللقاء صعب بالتأكيد نواجه فريق كبير، ولكنه جريح بعد خسارته على ملعبه أمام صن داونز، وهو ما يزيد من صعوبة المباراة».

وأضاف: «نتيجة لقاءنا أمام صن داونز في بداية دور المجموعات بالتعادل ليست مفاجأة، ولكننا سنواجه المفاجأة بالفعل في حالة عدم الفوز أمام الفريق الجنوب إفريقي على ملعبنا».

وشدد: «نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي من أجل التأهل للدور المقبل، ونعرف أننا نتواجد في مجموعة هي الأصعب».

وواصل: «لم نستقر على إقامة مباراة الإياب أمام الأهلي على ملعب "الأهلي وي السلام"، اللقاء سيكون له حسابات خاصة فنية وجماهيرية وتنظيمية، بجانب وجود معاناة في بعض الجوانب التنظيمية بعد قرارنا بإقامة مبارياتنا على ذلك الملعب».

وأتم كابو، تصريحاته: «حاولنا زيادة أعداد الجماهير أمام صن داونز في القاهرة، لكن الأمر لم يكن سهلا في ظل الموافقات الأمنية بحضور 500 مشجع فقط، وهو عدد محدود».