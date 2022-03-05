رئيس الشيوخ: مصر وطنت صناعة اللقاحات لتحقيق التضامن العربي- الإفريقي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن مصر قامت بتوطين صناعة اللقاحات والدواء؛ بهدف التصدير للأشقاء في القارة والدول العربية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، في ضوء التضامن العربي الإفريقي.

جاء ذلك في كلمة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أثناء فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة بإفريقيا والعالم العربي.

وأوضح أن مصر كانت سباقة للانضمام لكل الاتفاقيات الأممية ذات الصلة بحقوق المرأة، ودشنت اتفاقيات وبروتوكولات وقوانين وطنية لمواجهة العنف ضد المرأة والقضاء على كل أشكال التمييز ضدها وتكريس حقوقها، وإيلاء أهمية خاصة للمرأة المعيلة وذات الاحتياجات الخاصة، وتعزيز الحقوق السياسية للمرأة انتخابا وتمثيلا فى برلماناتنا عبر المزايا النسبية للتمثيل الملائم بمجالسنا.

وأكد أهمية العدالة المناخية والصحية، مشيدا باختيار مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ في دورتها الـ27 أواخر هذا العام.

وواصل: مجلس الشيوخ المصري باشر أعماله منذ عام 2020 بجانب مجلس النواب، وفق ما أسفر عنه الاستفتاء الشعبي والإرادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لكل ما فيه صالح وطننا الأبي الذي انطلق منذ عام 2014 إلى رحاب التنمية والاستقرار والنهوض مشارفا على تحقيق تطلعاته لجمهورية جديدة يعود إرثها البرلمانى لعام 1866م.

واختتم حديثه، بالتشديد على ضرورة تبادل الرؤى وتكثيف الجهود بين برلمانات الرابطة لتحقيق غايات شعوبها.