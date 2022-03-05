بينيت يتصل بالرئيس الأوكراني بعد انتهاء اجتماعه مع بوتين

قالت مصادر لوكالة «سبوتنيك» إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اتصل بالرئيس الأوكراني، بعد انتهاء اجتماع «بينيت» مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين مساء اليوم.

وجاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: «انتهى الاجتماع بين رئيس الوزراء بينيت، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي استمر ثلاث ساعات».

وأشار البيان إلى أن «رئيس الوزراء (الإسرائيلي) ينسق أعماله مع الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، وهو على اتصال دائم بأوكرانيا».

وتابع البيان: «يأتي الاجتماع بعد سلسلة طويلة من المحادثات بين رئيس الوزراء وزعماء العالم الأسبوع الماضي.. ناقش رئيس الوزراء أيضا مع الرئيس بوتين الوضع الذي يجد الإسرائيليون والجاليات اليهودية أنفسهم فيه نتيجة للصراع (في أوكرانيا)».

وأضاف البيان «كما تم خلال الاجتماع بحث مسار المحادثات حول البرنامج النووي في فيينا. وعبر رئيس الوزراء (الإسرائيلي) عن موقف إسرائيل الرافض للعودة للاتفاق النووي».

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط مخاوف من بلوغ الأمر إلى حرب المدن، ما ينذر بارتفاعات كبيرة في أعداد الضحايا.

فيما عقد مجلس الأمن أمس الجمعة، جلسة طارئة في أعقاب حريق اندلع بمحطة زابوريجيا النووية الأوكرانية من القتال، ما هدّد بكارثة نووية، وسط تبادل اتهامات بين كييف وموسكو للمسؤولية.