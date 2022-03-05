قال الكرملين، اليوم السبت، إن "الغرب يتصرف مثل العصابات مع روسيا"، لافتًا إلى أنّ موسكو أكبر من أن يعزلها أحد والعالم أكبر من الولايات المتحدة وأوروبا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، وهو يتحدث إلى صحفيين، أنّ الغرب يشن حرب عصابات اقتصادية على روسيا، مؤكدًا أن موسكو سترد وفقًا للمصالح الروسية.

وأضاف أن فرض الولايات المتحدة عقوبات على صادرات الطاقة الروسية سيحدث هزة كبيرة في أسواق الطاقة.

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط مخاوف من بلوغ الأمر إلى حرب المدن، ما ينذر بارتفاعات كبيرة في أعداد الضحايا.

فيما عقد مجلس الأمن أمس الجمعة، جلسة طارئة في أعقاب حريق اندلع بمحطة زابوريجيا النووية الأوكرانية من القتال، ما هدّد بكارثة نووية، وسط تبادل اتهامات بين كييف وموسكو للمسؤولية.