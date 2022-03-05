إنشاء وتطوير 5 مدارس في مشتول السوق بالشرقية بتكلفة 21 مليون جنيه

قال المهندس أحمد مرسي، مدير هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الشرقية، إنه جارٍ الانتهاء من ‏أعمال تطوير ورفع كفاءة 5 مدارس بمركز ومدينة مشتول السوق؛ لاستيعاب 50 فصلا مدرسيا جديدا، وذلك بتكلفة 21 مليون و678 ألف جنيه.



وأوضح مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، أن أعمال الإنشاءات والتطوير الجارية تضمن أعمال توسعة لـ 8 فصول في مدرسة العهد الجديد الابتدائية الإعدادية، بتكلفة 3 ملايين و536 ألف جنيه، بنسبة تنفيذ بلغت 45%، وأعمال إحلال جزئي لـ 13 فصل في مدرسة محمد حسانين بركات للتعليم الأساسي، بتكلفة 5 ملايين و77 ألف جنيه، بنسبة تنفيذ بلغت 47%.



وتضمنت الأعمال كذلك إحلال جزئي لـ 6 فصول في مدرسة مشتول الثانوية الصناعية بنات، بتكلفة 2 مليون و558 ألف جنيه، بنسبة تنفيذ بلغت 30%، وأعمال إحلال.