متحدث قناة السويس يروي تفاصيل تعويم سفينة الحاويات الجانحة: الجهود استغرقت 4 ساعات

قال جورج صفوت المتحدث باسم هيئة قناة السويس، إن سفينة الحاويات التي تعرضت للجنوح في المجرى الملاحي تابعة للخط الملاحي MSC إسطنبول، وكانت قادمة من ماليزيا ومتوجهة إلى البرتغال.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الجنوح وقع تحديدا عند الكيلو 78، فتحركت إدارة الهيئة على الفور للتعامل مع الموقف.



وأشار إلى توجيهات مباشرة صدرت لفرق الإنقاذ بالتحرك لموقع السفينة، حيث تم الدفع بأربع قاطرات بحرية وتأمين موقف السفينة بالكامل والتأكد من عدم وجود أي تسريب أو انسكاب بترولي نتيجة لحادث الجنوح مع الاطمئنان على الطاقم.



ولفت إلى نجاح عملية التعويم والشد من خلال القاطرات التي تم الدفع بها، وتم استئناف مسار السفينة في طريقها المعتاد.



ونوه بأن الفترة من جنوح السفينة حتى تم تعويمها استغرق أربع ساعات، مع تأمين كل مجرى القناة وكل السفن التي كانت موجودة داخل المجرى.



ولفت إلى أن حمولة السفينة بلغت 163 ألف طن بضائع، وطولها 399 مترا، مؤكدا أن التعامل مع الحادثة تم باحترافية شديدة.



وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قد أكّد في وقت سابق من اليوم، بأن أعمال الإنقاذ البحري مستمرة للتعامل مع جنوح لسفينة الحاويات MSC ISTANBUL وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى البرتغال.



وقال إنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بجنوح السفينة في الكيلومتر 78 ترقيم قناة، تم الدفع على الفور بأربعة قاطرات لتعويم السفينة شملت كل من القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طنا والقاطرات مساعد ١ ومساعد ٢ والقاطرة مساعد ٥، مع انضمام القاطرة بركة ١ للمشاركة في أعمال التعويم.



ووجه ربيع رسالة طمأنة بشأن عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من هذا الموقف الطارئ، حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بتحويل عبور السفن من القناة الغربية إلى القناة الشرقية.



وأكد الفريق ربيع، امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.