سوريا تدين زيارة رئيس هيئة الأركان الأمريكي إلى قاعدة عسكرية شمال شرق البلاد

أدانت سوريا بشدة الزيارة غير الشرعية لرئيس هيئة الأركان الأمريكي، مساء الأحد، إلى قاعدة عسكرية أمريكية غير شرعية في شمال شرق البلاد.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين، إن «سوريا تدين بشدة الزيارة غير الشرعية لرئيس هيئة الأركان الأمريكي إلى قاعدة عسكرية غير شرعية في شمال شرق البلاد»، مؤكدة أنها انتهاك صارخ لسيادة وحرمة أراضيها ووحدتها.

وأضاف المصدر، أن سوريا تطالب الإدارة الأمريكية بالتوقف فورًا عن انتهاكاتها الممنهجة والمستمرة للقانون الدولي، ووقف دعمها لميليشيات مسلحة انفصالية، بحسب ما نشرته وكالة «سانا».

وقال المصدر إن «سوريا تتوجه إلى الدول التي تنشد الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم؛ لإدانة هذه الانتهاكات الأمريكية ووقفها».

وأضاف المصدر أن «سوريا تؤكد أن هذه الممارسات الأمريكية، لن تحرفها عن نهجها في مكافحة الإرهاب والحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها».