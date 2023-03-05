الرئيس السيسي ورئيس الوزراء العراقي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة القاهرة.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء العراقي، جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشهد اللقاء البحث في تفعيل اللجان المشتركة، بما يعضّد من الشراكة بين البلدين الشقيقين.

وأبدى رئيس مجلس الوزراء العراقي، استعداد بلاده للمضي قدماً في إنضاج العمل المشترك، والانفتاح على آفاق جديدة من التعاون والتكامل في مختلف المجالات.

من جهته، أعرب الرئيس السيسي عن رغبة مصر واستعدادها للتعاون مع العراق في مختلف المجالات، مؤكداً اعتزازه بالعراق، ومكانته ودوره في المنطقة.