إمبيد يقود سفنتي سيكسرز للفوز على بكس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين

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سجل جويل إمبيد رمية ثلاثية مع تبقي 4ر41 ثانية على نهاية المباراة ليقود فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز للفوز على ميلواكي بكس 133 / 130 خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت (صباح الأحد بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وبهذا الفوز استطاع سفنتي سيكسرز إنهاء سلسلة انتصارات ميلواكي التي وصلت لـ16 مباراة متتالية.

وكانت هذه هي أطول سلسلة انتصارات متتالية في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين منذ أن حقق فينيكس صنز 18 انتصارا متتاليا مطلع الموسم الماضي.

وسجل جيمس هاردن 38 نقطة و10 تمريرات حاسمة وتسع متابعات. فيما سجل إمبيد 31 نقطة و10 تمريرات حاسمة وست متابعات. وأضاف تيريس ماكسي 26 نقطة.

وسجل جيانيس أنتيتوكونمبو 34 نقطة و13 متابعة لفريق ميلواكي، وأضاف كل من بروك لوبيز وهوليداي 26 نقطة.

وفي بقية المباريات، فاز تورنتو رابتورز على واشنطن ويزاردز 116 / 109 بعد الوقت الإضافي، وكليفلاند كافالييرز على ديترويت بيستونز 114 / 90 ، وهيوستن روكتس على سان أنطونيو سبيرز 122 / 110.

كما فاز أيضا ميامي هيت على أتلانتا هوكس 117 / 109 ، وساكرامنتو كينجز على مينيسوتا تمبرولفز 138 / 134.