حذرت كوريا الشمالية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من أنهما سوف تدفعان "ثمنا باهظا" لإجرائهما مناوراتهما العسكرية السنوية.



ووصفت وزارة الدفاع في بيونج يانج تدريبات فريدوم شيلد، التي تستمر 11 يوما، وبدأت أمس الاثنين، بالتهديد الذي سوف يقابله رد مناسب.



ومع ذلك، لم تذكر الوزارة الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها.



وحذرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بدورها نظام كوريا الشمالية من القيام "باستفزازات مباشرة".



ووفقا لكوريا الجنوبية، فإن الدفاع ضد التهديدات النووية الكورية الشمالية سوف يكون عنصرا رئيسيا في مناورات الاستعداد، التي تتضمن محاكاة بالحاسب الآلي ودورات تدريب ميدانية.



واتهمت وزارة الدفاع الكورية الشمالية اليوم القوات المسلحة الأمريكية بالاستعداد لعملية غزو بالتعاون مع كوريا الجنوبية.



وقالت الوزارة إن الجيش الشعبي الكوري الشمالي سوف يستمر في مراقبة "الأعمال المغامرة التي يقوم بها العدو والقيام بأنشطة عسكرية مسؤولة للسيطرة على البيئة الأمنية غير المستقرة في شبه الجزيرة الكورية".



وتنفي كوريا الجنوبية وأمريكا اتهامات بيونج يانج بانهما يريدان مهاجمتها. ويقولان إن التدريبات العسكرية المشتركة هي لأغراض دفاعية فقط.