الجيش الإسرائيلي يقتل فتى فلسطينيا ويعتقل 22 آخرين بالضفة الغربية

قتل الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فتى فلسطينيا، واعتقل 22 آخرين في الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت عنه مصادر أمنية وطبية فلسطينية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها وصل وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه، بأن محمد شحادة (16 عاما) استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي قرب بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأضافت الوزارة بأن الفتى الفلسطيني وصل جثة هامدة إلى مستشفى محلي بالمدينة.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي بأنه تم إطلاق النار على شحادة بعدما حاول تنفيذ عملية طعن ضد الجنود الإسرائيليين.

وفي سياق آخر، اعتقل 22 فلسطينيا بينهم امرأة تم تحريرها في صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس من مدن الضفة الغربية، بحسب ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني في بيان.

وأضاف النادي في بيانه "تم اعتقال الأسيرتين السابقتين أمان نافع وحنان البرغوثي من بلدة كوبر قرب رام الله، وهي إحدى الأسيرات اللواتي أفرج عنهن ضمن صفقات التبادل، بالإضافة إلى اعتقال منى أبو حسين من بلدة عابود".

وأفرج خلال الهدنة المؤقتة التي استمرت 7 أيام عن 105 مدنيين من المحتجزين لدى حماس في غزة بينهم 81 إسرائيليا و23 تايلانديا وفلبيني، فيما أطلقت إسرائيل سراح 240 أسيرا فلسطينيا بينهم 71 امرأة و169 طفلا.

من جانبه، ذكر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العبري أفيخاي أدرعي إن قوات الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة اعتقلوا مطلوبين يشتبه بضلوعهم في نشاطات "إرهابية" في الضفة الغربية.