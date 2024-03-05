أكد هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار اللحوم في مصر شهدت تراجعًا ‏ملحوظًا خلال الأيام الماضية‎.‎

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «أنا والمسئول» المذاع عبر فضائية قناة «الشمس» مساء الإثنين، إلى ‏تراجع سعر اللحوم البلدي من مستويات 500 جنيه إلى ما بين 400 و 450 جنيها بحد أقصى، مشددا أن «سعر 500 ‏جنيه للكيلو لم يعد موجودًا نهائيًا في السوق»‏‎.‎

وأعرب عن أمله في مزيد من التراجع في أسعار اللحوم الفترة المقبلة، لا سيما وأن أسعار الأعلاف ورؤوس العجول ‏الإسبانية والبرازيلية والكولومبية جرى استيرادها منذ فترات طويلة بسعر الدولار قبل الارتفاعات الأخيرة التي ‏شهدتها السوق الموازية.

وطمأن رئيس شعبة القصابين المواطنين، بأن هناك انفراجة كبيرة بأسعار جميع السلع، بما في ذلك اللحوم، متوقعا أن ‏يشهد شهر رمضان انفراجة كبيرة في أسعار اللحوم‎.‎‏ ‏

وأوضح أن سعر كيلو اللحم القائم يتراوح حاليا بين 160 و 170 جنيها، متوقعا أن يشهد تراجعًا خلال الفترة المقبلة.‏