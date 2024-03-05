أكد هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار اللحوم في مصر شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية.
وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «أنا والمسئول» المذاع عبر فضائية قناة «الشمس» مساء الإثنين، إلى تراجع سعر اللحوم البلدي من مستويات 500 جنيه إلى ما بين 400 و 450 جنيها بحد أقصى، مشددا أن «سعر 500 جنيه للكيلو لم يعد موجودًا نهائيًا في السوق».
وأعرب عن أمله في مزيد من التراجع في أسعار اللحوم الفترة المقبلة، لا سيما وأن أسعار الأعلاف ورؤوس العجول الإسبانية والبرازيلية والكولومبية جرى استيرادها منذ فترات طويلة بسعر الدولار قبل الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها السوق الموازية.
وطمأن رئيس شعبة القصابين المواطنين، بأن هناك انفراجة كبيرة بأسعار جميع السلع، بما في ذلك اللحوم، متوقعا أن يشهد شهر رمضان انفراجة كبيرة في أسعار اللحوم.
وأوضح أن سعر كيلو اللحم القائم يتراوح حاليا بين 160 و 170 جنيها، متوقعا أن يشهد تراجعًا خلال الفترة المقبلة.