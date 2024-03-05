بايدن: ملتزمون ببذل قصارى جهدنا لإيصال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الثلاثاء، التزام بلاده ببذل قصارى جهدها لإيصال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.
وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «الولايات المتحدة ملتزمة ببذل قصارى جهدها لإيصال المزيد من المساعدات إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها في غزة، لن نقف مكتوفي الأيدي.. لن نتوقف».
وقبل أيام، نفذت الولايات المتحدة الأمريكية أول عملية إنزال جوي للمساعدات على قطاع غزة، حيث تم إسقاط أكثر من 38 ألف وجبة بالمظلات بواسطة ثلاث طائرات عسكرية.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن العملية نُفذت بالاشتراك مع القوات المسلحة الأردنية - سلاح الجو.
ويقول المسئولون الأمريكيون إن هذا الإنزال كان الأول من نوعه لطائرة أمريكية منذ بدء الحرب في غزة.
وأعلن عن الإنزال الجوي الأمريكي الرئيس جو بايدن، واعداً بزيادة المساعدات لغزة بعد مقتل أكثر من 100 شخص كانوا ينتظرون المساعدات من قافلة يوم الخميس 29 فبراير الماضي.