بايدن: ملتزمون ببذل قصارى جهدنا لإيصال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الثلاثاء، التزام بلاده ببذل قصارى جهدها لإيصال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «الولايات المتحدة ملتزمة ببذل قصارى جهدها لإيصال المزيد من المساعدات إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها في غزة، لن نقف مكتوفي الأيدي.. لن نتوقف».

The United States is committed to pulling out every stop to get more aid to those in Gaza who desperately need it.



We won't stand by.



We won't let up.