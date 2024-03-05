الأوقاف: توزيع 29 طنا من اللحوم استعدادا لشهر رمضان على الأسر الأولى بالرعاية

أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق عملية توزيع 29 طنًّا من اللحوم بمناسبة استقبال شهر رمضان الكريم، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، على الأسر الأولى بالرعاية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بداية من الأحد 10/ 3/ 2024 حتى الأربعاء 13/ 3/ 2024.



وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن عملية التوزيع ستكون بمحافظات: (القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والقليوبية، والدقهلية، والغربية، وشمال سيناء، والمنيا، والبحيرة، والفيوم، وكفر الشيخ، والشرقية، والمنوفية، وبورسعيد، ودمياط، والإسماعيلية، ومطروح، وأسيوط، سوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والوادي الجديد).



وفي سياق آخر، كشفت الوزارة أن عدد الموفدين والمعارين من الأوقاف الذين يحيون شهر رمضان المبارك بمختلف دول العالم أكثر من مائتي إمام وقارئ، وذلك لأول مرة في رمضان.



وقالت الوزارة في بيانها، إنه بلغ عدد الموفدين إلى دولة ألمانيا وحدها 23 إمامًا وقارئًا، إضافة إلى إيفاد 23 إمامًا وقارئًا إلى دولة البرازيل، و16 إمامًا وقارئًا إلى دولة أمريكا، و11 إمامًا إلى دولة تنزانيا، و11 إلى دولة فنزويلا، و10 إلى دولة كندا، و7 إلى دولة أستراليا، و6 إلى دولة بريطانيا.



وأوضحت الوزارة أنه بلغ عدد المعارين إلى سلطنة عمان 32 إمامًا، و7 إلى دولة الإمارات، وغير ذلك من أئمة وقراء وزارة الأوقاف لإحياء أيام وليالي هذا الشهر الكريم خلال هذا العام 1445هـ/2024م.