وزير خارجية فلسطين: 20 طفلا ماتوا جوعا في غزة

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن «غزة تتعرض لكارثة إنسانية وإبادة جماعية غير مسبوقة»، نافيًا وجود بديل عن وقف فوري لإطلاق النار لحماية المدنيين في القطاع المحاصر.

ونوه خلال كلمة، ضمن فعاليات الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، مساء الثلاثاء، أن سياسة التجويع التي يستخدمها الاحتلال كسلاح حرب أودت بحياة ما يقرب من 20 طفلًا جوعًا.

وأشار إلى أن إسرائيل قتلت في غضون 5 أشهر ما لا يقل عن 30 ألفًا، معظمهم من النساء والأطفال، وأصابت أكثر من 70 ألفًا آخرين، كما أنها أخفت الآلاف قسرا في ظروف مروعة.

ولفت إلى أن «قوات الاحتلال دمرت 85% من قطاع غزة، وقتلت الأطفال قصفًا ومرضًا وجوعًا، وحرمت المرضى والجرحى من أبسط حقوقهم من النفاذ للعلاج، ومنها أدوية الأنسولين والتخدير».

وذكر أن «80% من الأشخاص الأكثر جوعا في العالم يعيشون اليوم في غزة»، قائلًا إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تترك مخالفة للقانون الدولي إلا وارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني.

وحذر من أن نتائج حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل وخيمة على العالم كله، لافتًا إلى أن «هذا الإجرام منفلت العقاب تموله وتدعمه وتحميه دول ترى بوضوح أن حياة ومستقبل الشعب الفلسطيني أقل أهمية ويمكن التلاعب بها».

ويعقد وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا استثنائياً، بدعوة من السعودية، رئيس القمة الإسلامية الحالية، ودولة فلسطين، والأردن، وإيران، لبحث عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وذلك بمقر الأمانة العامة للمنظمة في مدينة جدة.