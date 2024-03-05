رئيس جامعة أسيوط يفتتح عددا من الوحدات العلمية بالتربية لخدمة العملية التعليمية والبحثية

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، عددًا من مشروعات التطوير والتجديد بكلية التربية، ضمن عمليات التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها جامعة أسيوط، وفي إطار الخطة الاستراتيجية التي تتبناها الجامعة؛ لدعم وتطوير العملية التعليمية والبحثية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب والباحثين.

وحضر الافتتاح الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسن حويل عميد كلية التربية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالكلية.

وأكد المنشاوي، خلال الافتتاح، أن عمليات التطوير والتحديث التي تشهدها كلية التربية، تهدف إلى الارتقاء بخدماتها التعليمية والبحثية، وتمثل نقلة نوعية في تعظيم قدراتها الأكاديمية والخدمية؛ لتحقيق أعلى مستوى من الجودة في خدمة الطلاب والعملية التعليمية والبحثية بالكلية والجامعة، مضيفا أن التطورات التي تشهدها كلية التربية تتماشى مع الطفرة التي يشهدها القطاع التعليمي في مصر، حيث يقع على عاتقها إعداد معلم المستقبل، وفقاً لأحدث نظريات التعليم والتدريب، والتطور العلمي والتكنولوجي السريع الذى يشهده العصر الحالي.

وتضمنت الافتتاحات، مركز "الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي للنشر العلمي والتميز البحثي" بكلية التربية، والذي يهدف إلى تنمية المهارات البحثية؛ لأعضاء هيئة التدريس، والباحثين، بكلية التربية، وإدارة ودعم النشر العلمي، في المجالات التربوية، والنفسية، والإنسانية المرتبطة بالمجلات العلمية للكلية بما يحقق التميز العلمي، ورفع معامل التأثير لها.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط، أن المركز يشرف على إصدار المجلات العلمية لكلية التربية وهي: المجلة العلمية لكلية التربية، والمجلة التربوية لتعليم الكبار، مجلة دراسات في الإرشاد النفسي والتربوي، كما يقوم المركز بالإشراف على إعداد وتجهيز البحوث العلمية التي يتم نشرها دوليا.

وفي سياق متصل، افتتح المنشاوي، معمل التحول الرقمي بكلية التربية، والذي يضم 25 جهاز كمبيوتر مزود بخدمات الانترنت، والذي تم تجهيزه وإعداده للتدريب على أساسيات التحول الرقمي لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وإجراء الاختبارات الخاصة بهذه الدورات.

تم افتتاح "وحدة التدريب والتنمية المهنية" بالكلية، والتي تقدم عددا من الخدمات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالكلية ولمؤسسات المجتمع المحلي، وذلك في مجالات التنمية البشرية، والذكاء الاصطناعي، والتطور التكنولوجي؛ للقيام بمتطلباتهم المهنية والوظيفية، وتنمية ورفع مهاراتهم المختلفة.

وتضمنت الافتتاحات، "المكتبة الرقمية" بكلية التربية، والمزودة بأجهزة حاسب آلي متطورة، والتي تقدم خدمة البحث الإلكتروني في قاعدة الرسائل الجامعية الخاصة بالمكتبة، وخدمة البحث الإلكتروني على بنك المعرفة؛ لخدمة أعضاء هيئة التدريس، والباحثين من داخل وخارج الجامعة، وتسهيل مهمتهم في الحصول على المعلومات البحثية في المجالات التربوية.

وتم افتتاح "مكتبة الطالب" بعد إعادة تأهيلها، وتطويرها، والتي تضم 29 ألف كتاب متخصص في العلوم التربوية المختلفة، وقاعدة بيانات خاصة بالكلية، والمزودة بالمقاعد الحديثة، والإضاءات الجيدة، والتهوية المناسبة، كما تم افتتاح مكتبة الدراسات العليا والتي شهدت سلسلة من أعمال التطوير والتهيئة، والتي تضم 2355 رسالة علمية (ماجستير/ دكتوراه) والتي تقدم خدمة البحث في قواعد بيانات مقالات الدوريات والرسائل الجامعية الخاصة بالمكتبة إلكترونياً، وخدمة البحث في قواعد البيانات الخاصة ببرنامج اتحاد مكتبات الجامعات المصرية.