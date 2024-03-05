جوردون براون: الأخبار الزائفة تخاطر بتعريض الاستعدادات للوباء القادم للخطر

حذر رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون، من أن الأخبار الزائفة تخاطر بتعريض مهمة خاصة بمنظمة الصحة العالمية فيما بتعلق بالاستعدادات للوباء القادم للخطر، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الثلاثاء.

وتسعى منظمة الصحة العالمية إلى إقناع جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 194، بالتوقيع على "اتفاق عالمي جديد لمكافحة الوباء" في شهر مايو المقبل؛ لضمان وجود استجابة موحدة إذا وفي حالة تفشي وباء جديد.

وحذر براون، "73 عاما" - الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء أثناء فترة تفشي جائحة أنفلونزا الخنازير في عام 2009، والذي يشغل الآن منصب سفير للمنظمة لشؤون تمويل الصحة العالمية، من أن الاتفاق العالمي لمكافحة الوباء الذي تم التوصل إليه في ديسمبر من عام 2021 معرض للخطر؛ بسبب "الأخبار الزائفة" التي يتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.