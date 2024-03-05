 جوردون براون: الأخبار الزائفة تخاطر بتعريض الاستعدادات للوباء القادم للخطر - بوابة الشروق
الثلاثاء 5 مارس 2024 10:02 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

جوردون براون: الأخبار الزائفة تخاطر بتعريض الاستعدادات للوباء القادم للخطر

رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون
رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 5 مارس 2024 - 9:55 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 مارس 2024 - 9:55 ص

حذر رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون، من أن الأخبار الزائفة تخاطر بتعريض مهمة خاصة بمنظمة الصحة العالمية فيما بتعلق بالاستعدادات للوباء القادم للخطر، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الثلاثاء.

وتسعى منظمة الصحة العالمية إلى إقناع جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 194، بالتوقيع على "اتفاق عالمي جديد لمكافحة الوباء" في شهر مايو المقبل؛ لضمان وجود استجابة موحدة إذا وفي حالة تفشي وباء جديد.

وحذر براون، "73 عاما" - الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء أثناء فترة تفشي جائحة أنفلونزا الخنازير في عام 2009، والذي يشغل الآن منصب سفير للمنظمة لشؤون تمويل الصحة العالمية، من أن الاتفاق العالمي لمكافحة الوباء الذي تم التوصل إليه في ديسمبر من عام 2021 معرض للخطر؛ بسبب "الأخبار الزائفة" التي يتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك