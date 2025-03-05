- 44.9 مليار دولار قيمة الصادرات بزيادة 2.3 مليار دولار

ارتفعت قيمة صادرات المصرية خلال العام الماضي بنسبة 5.4 % إلى 44.9 مليار دولار مقابل 42.6 مليار دولار خلال عام 2023 بزيادة بلغت 2.3 مليار دولار بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء اليوم.

وجاءت إيطاليا والسعودية في صادرت الدول المستقبلة للصادرات المصرية بقيمة 3.4 مليار دولار ثم تركيا والإمارات بقيمة 3.3 مليار دولار والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2.2 مليار دولار، وليبيا بقيمة 2 مليار دولار، والمملكة المتحدة بقيمة 1.6 مليار دولار وإسبانيا بقيمة 1.5 مليار دولار، وسجلت قيمة الصادرات إلى سويسرا واليونان 1.2 مليار دولار و1.1 مليار دولار على التوالي.

وتصدرت المنتجات البترولية قائمة أعلى عشر سلع صدرتها مصر خلال العام الماضي لتسجل 3.8 مليار دولار، لتأتي بعدها الملابس الجاهزة بقيمة 2.9 مليار دولار وأسمدة بقيمة 2.2 مليار دولار وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 1.8 مليار دولار، ولدائن بأشكالها الأولية بقيمة 1.6 مليار دولار.

وسجلت قيمة صادرات البترول الخام 1.4 مليار دولار وبلغت صادرات القضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بقيمة 999.9 مليون دولار و منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بقيمة 537.5 مليون دولار و بقول جافة بقيمة 491.4 مليون دولار.

قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار، في يناير الماضي إن إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية خلال 2024 بلغت 40.8 مليار دولار مقابل 35.7 مليار دولار بنسبة ارتفاع 14 % عن 2023، وتضمنت أهم القطاعات التي شكلت هيكل الصادرات المصرية مواد البناء ، والمنتجات الكيماوية، والصناعات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية.