تقرير: إسرائيل استلمت كميات كبيرة من الصواريخ والذخيرة منذ تولّي ترامب

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أفاد تقرير عبري بأن جيش الاحتلال استلم كميات كبيرة من الذخيرة والصواريخ والقنابل، منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وذكر موقع "واللا" العبري أن الوضع الأمني على الحدود مع لبنان وسوريا والضفة يسمح بتخصيص قوات احتياط إسرائيلية كبيرة للحرب بغزة، وفقا لما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وقالت مصادر أمنية لـ"واللا" إنه إذا نفذت اسرائيل مناورة واسعة في غزة سيقيم الجيش الإسرائيلي مناطق إيواء للمدنيين وممرات إنسانية. لكن اسرائيل تخشى المساس بالمحتجزين الأسرى.

وفي وقت سابق، علق البيت الأبيض، على الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية الطارئة في القاهرة أمس.

وقال البيت الأبيض إن "خطة إعادة إعمار غزة التي تبنتها الدول العربية لا تعالج حقيقة أن القطاع غير صالح للسكن في الوقت الحالي"، وفقا لموقع قناة الحرة الأمريكية.

وأضاف البيت الأبيض أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متمسك بمقترحه لإعادة بناء غزة خالية من حماس".

وتابع: "لا يمكن لسكان غزة العيش بشكل إنساني في منطقة مغطاة بالحطام والذخائر غير المنفجرة".

واختتمت القمة العربية الطارئة أعمالها، بإصدار بيان ختامي أكدت فيه على أولوية استكمال وقف إطلاق النار في قطاع غزة والضفة الغربية، داعيةً مجلس الأمن الدولي إلى نشر قوات حفظ سلام لحماية الشعب الفلسطيني.



