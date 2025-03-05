ألمانيا: حكم لصالح مودرنا في نزاعها مع بيونتيك وفايزر بشأن لقاح كوفيد-19

حققت شركة مودرنا، المصنعة للقاحات، انتصارًا قضائيًا أوليًا في دعوى براءة الاختراع التي أقامتها ضد شركتي بيونتيك وفايزر.

وكانت مودرنا طالبت بالحصول على معلومات وتعويضات عن انتهاك براءات اختراعها خلال تطوير لقاح كوفيد-19.

وأفادت متحدثة باسم المحكمة الإقليمية في دوسلدورف، غربي ألمانيا، اليوم الأربعاء، بأن المحكمة أيدت دعوى مودرنا.

ولم تُنكر بيونتيك وفايزر استخدامهما لبراءة الاختراع محل النزاع، لكنهُما استندتا إلى أن مودرنا كانت سمحت باستخدامه حتى 5 مايو 2023، استنادًا إلى بيان صحفي أصدرته مودرنا في أكتوبر 2020.

ووفقًا لوجهة نظر الشركتين، فإن هذا الإذن ظل ساريًا حتى أعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء جائحة كوفيد-19 في 5 مايو 2023.

غير أن غرفة براءات الاختراع في المحكمة رفضت هذا الطرح، مشيرةً إلى أن مودرنا ألغت الإذن بالفعل في 7 مارس 2022 من خلال بيان صحفي آخر، ورأت الغرفة بالتالي أن بيونتيك وفايزر ملزمتان بدفع تعويضات عن استخدام البراءة خلال الـ 14 شهرًا التالية، وليس فقط بعد مايو 2023.

وبموجب الحكم، يتعين على بيونتيك الآن الإفصاح عن حجم استخدام براءة الاختراع موضوع الشكوى، والأسعار والأرباح المحققة، بينما يحق لمودرنا المطالبة بتعويضات.

ومع ذلك، فإن الحكم ليس نهائيًا، وستبت المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف في دعوى الاستئناف حال تقديمها.