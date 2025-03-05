9500 معتقل فلسطيني في سجون إسرائيل حتى مارس الجاري

بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، أكثر من 9500 حتى بداية شهر آذار الجاري، وفق بيان صحفي اليوم الأربعاء .

وقالت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن عدد الأطفال المعتقلين يبلغ أكثر من 350، والنساء 21، والإداريين 3405.

ووفق البيان: "يبلغ عدد معتقلي غزة الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال 1555، علما أن هذا المعطى لا يشمل معتقلي غزة كافة وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال".

وأشارت الوكالة، إلى أن إجمالي عدد المعتقلين في سجون الاحتلال قبل بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، كان أكثر من 5250، وعدد المعتقلات 40، فيما بلغ عدد الأطفال في السجون 170، والإداريين نحو 1320".