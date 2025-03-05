زيلينسكي: خطة إنهاء الحرب ستكون جاهزة في المستقبل القريب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تعمل على خطة لإنهاء الحرب مع روسيا، وأنها ستكون جاهزة في المستقبل القريب.

جاء ذلك في بيان نشره على حسابه في منصة إكس، الأربعاء، عقب محادثة هاتفية أجراها مع رئيس الوزراء السلوفيني روبرت جولوب.

وأوضح زيلينسكي أنه أطلع جولوب على فحوى الاجتماع الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن الأسبوع الماضي بشأن أوكرانيا.

وأضاف: "نُعد خطة للإقدام على الخطوات الأولى نحو تحقيق السلام العادل والمستدام. ونعمل على الخطة بسرعة وستكون جاهزة في المستقبل القريب"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وأكد الرئيس الأوكراني أن أوروبا لديها رؤية مشتركة لضمان الأمن وإنهاء الحرب القائمة بين كييف وموسكو.

واستضافت لندن، مساء الأحد الماضي، قمة رفيعة المستوى لمناقشة الضمانات الأمنية المزمع تقديمها لأوكرانيا في حال وقف الحرب، بالإضافة إلى قضايا أخرى متعلقة بالأمن الأوروبي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خلال القمة، إن بلاده "مستعدة وراغبة" في إرسال قوات إلى أوكرانيا لحفظ السلام، مؤكد أنها تلعب دور "جسر فريد" بين أوروبا والولايات المتحدة في عملية السلام في أوكرانيا.