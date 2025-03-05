رئيس الأركان الليبي يؤكد لرئيسة البعثة الأممية دعمه لخطوات المحافظة على سيادة ليبيا ووحدتها

التقى رئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد الحداد بمكتبه في طرابلس، اليوم الأربعاء، رئيسة البعثة الأممية حنا تيتيه، والوفد المرافق لها.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية"وال" أن الحداد أشاد بجهود المبعوثين السابقين للأمم المتحدة في دعم العملية السياسية في ليبيا، وأكد "الحداد" خلال اللقاء دعمه للخطوات التي من شأنها أن تحافظ على سيادة ليبيا ووحدتها وسلامة اراضيها.

من جهتها، أشادت تيتيه بجهود رئيس الأركان العامة في حل الخلافات، من أجل تحقيق الاستقرار والسلام.

وعبرت تيتيه عن تطلعها إلى قيام الأمم المتحدة بدور إيجابي في دعم ليبيا، ومساندة الشعب الليبي في تحقيق تطلعاته نحو الاستقرار والتنمية.

في وقت سابق اليوم، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن الممثلة الخاصة للأمين العام أكدت استعداد البعثة لتقديم الدعم الفني لوزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية في مجالات تعزيز فعالية قطاع العدالة وضمان استجابته للاحتياجات الحالية والسياق السياسي في البلاد.

وأوضحت البعثة على صفحتها الرسمية اليوم الأربعاء، أن "تيتيه" التقت أمس مع وزيرة العدل الليبة القاضية "حليمة عبد الرحمن" لمناقشة وضع حقوق الإنسان وظروف الاحتجاز في ليبيا وكذلك الفرص لتعزيز إدارة العدالة ودور الوزارة في العدالة الانتقالية".