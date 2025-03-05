باكستانيون يشيعون جنازة ضحايا تفجير انتحاري بقاعدة عسكرية

شهدت مدينة بانو الواقعة شمالي غرب باكستان، يوما حدادا، اليوم الأربعاء، بعد يوم من استهداف تفجير انتحاري مزدوج لقاعدة عسكرية، ما أسفر عن مقتل 18 شخصا، بينهم 5 جنود.

وأعلنت جماعة مسلحة ذات صلة بحركة طالبان باكستان، مسئوليتها عن التفجير الذي وقع في مدينة بانو، وأسفر عن إصابة 42 شخصا بعضهم في حالة حرجة.

وكان المسلحون، قد استهدفوا المدينة في السابق، وفجر الانتحاريان نفسيهما لاختراق الجدار المحيط بالقاعدة.

وفي ذلك الوقت، كان معظم أفراد القاعدة يتناولون طعام الإفطار بعد صيام يوم كامل خلال شهر رمضان المبارك أو يؤدون الصلاة في مسجد قريب.

وأسفر الانفجاران، عن تطاير الأسطح وإلحاق أضرار جسيمة بالمسجد.

واقتحم مهاجمون آخرون القاعدة، مما أدى إلى اندلاع اشتباك مسلح مع القوات.

وأعلن بيان للجيش، اليوم الأربعاء مقتل 5 جنود و16 مسلحا.

وظل دوي طلقات نارية مسموعا صباح اليوم الأربعاء، حيث تقوم القوات الأمنية بتمشيط المنطقة، بحثا عن أي مسلحين متورطين في الهجوم.