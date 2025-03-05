نائب الرئيس الأمريكي يعتزم زيارة الحدود بين أمريكا والمكسيك

يعتزم نائب الرئيس الأمريكي جيه . دي فانس، زيارة الحدود بين أمريكا والمكسيك، اليوم الأربعاء، لإلقاء الضوء على سياسات الهجرة الأكثر صرامة، التي تقول إدارة دونالد ترامب أنها أدت إلى تراجع كبير في عدد الاعتقالات، بسبب عبور الحدود بشكل غير قانوني في الأسابيع الأولى من رئاسة ترامب.

وسوف ينضم إلى فانس في إيجل باس بولاية تكساس، وزير الدفاع بيت هيجسيث ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد بوصفهما أعلى عضوين في البيت الأبيض الجمهوري برئاسة ترامب يزوران الحدود الجنوبية.

وتقول سلطات الولاية ونشطاء محليون، إن مسار رحلة فانس يتضمن زيارة إلى شيلبي بارك، وهي بلدية تضم مساحة خضراء على طول نهر ريو جراندي، استولى عليها الحاكم الجمهوري، جريج أبوت من السلطات الاتحادية العام الماضي في نزاع مع إدارة جو بايدن، التي اتهمها بعدم بذل ما يكفي من الجهد للحد من المعابر غير القانونية.

وكان ترامب، قد جعل اتخاذ إجراءات صارمة على الهجرة محورا رئيسيا في مساعيه للفوز بولاية ثانية، حيث تعهد بوقف تدفق المهاجرين الذي يدخلون الولايات المتحدة.