جومانا مراد تتصدر تريند «إكس» بعد ظهورها في العتاولة 2

تصدرت الفنانة جومانا مراد تريند موقع "إكس"، بعد ظهورها في الحلقة الخامسة من مسلسل "العتاولة 2"، والذي يعرض حالياً ضمن السباق الرمضاني لعام 2025.

وحازت جومانا مراد على إشادات واسعة من قبل الجمهور والمتابعين، مطالبين بتواجدها في باقي أحداث المسلسل.

وحمل الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"٢، العديد من المفاجآت في الحلقات الماضية، منها عودة عيسى الوزان الشخصية التي يجسدها باسم سمرة، وكذلك مرض ابنة "نصار" أحمد السقا، وعودة شقيقه "خضر" طارق لطفي للتعاون مع الوزان من جديد.

وتدور أحداث مسلسل "العتاولة" في إطار شعبي، حول الشقيقين "خضر" ويجسده طارق لطفي، و"نصار" ويجسده أحمد السقا، اللذان ورثا السرقة والأعمال الشريرة من والدهما، ثم يدخلان في صراعات يكون لها أثرها في تدمير العائلة، خاصة صراعهما مع "عيسى الوزان"، ويجسد دوره باسم سمرة، ويسعى لتوريطهما في المزيد من الجرائم، مُستفيدًا من الخلافات والغيرة بين الشقيقين.

ومسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد وآخرين، فيفي عبده، حسني شتا، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.