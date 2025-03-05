خرج فريقا الأهلي وطلائع الجيش بشباك نظيفة في الشوط الأول من مباراة الفريقين على ستاد القاهرة، اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة 17 والأخيرة من الدور الأول ببطولة الدوري.

كاد الأهلي أن يهز الشباك في الثواني الأول من المباراة لكن المهاجم الفلسطيني أضاع فرصة محققة، وتبعها عرضية من السلوفيني نيتس جراديشار غيرت اتجاهها وارتطمت بالقائم.

كما أضاع وسام أبو علي ثلاث محاولات أخرى، وتألق محمد شعبان حارس مرمى الطلائع في إنقاذ محاولتين أمام وسام أبو علي وإمام عاشور، ولعب محمد هاني كرة عرضية من الجهة اليمنى قابلها المغربي أشرف بن شرقي في الشباك من الخارج.

في المقابل، وصل طلائع الجيش إلى مرمى مصطفى شوبير بمحاولتين الأولى برأسية أحمد متعب بجوار القائم، وتسديدة أخرى من رجب عمران خارج إطار المرمى.