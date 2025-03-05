وزيرة الخارجية الألمانية تعلن عدم سعيها لأي منصب قيادي في الكتلة البرلمانية للخضر

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، عدم سعيها إلى الحصول على منصب قيادي في الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، مرجعة ذلك إلى "أسباب شخصية".

وكان من المقرر في الأساس أن تكون بيربوك الزعيمة الجديدة للكتلة البرلمانية للحزب في البرلمان الاتحادي (بوندستاج).

وكتبت بيربوك، في خطاب للكتلة البرلمانية والرئاسة الإقليمية للحزب في ولاية براندنبورج، اليوم الأربعاء أنها "بعد سنوات من السرعة العالية" تريد أن تفكر لبضعة أيام حول "ماذا تعني هذه اللحظة بالنسبة لي ولعائلتي".

وأضافت بيربوك: "خلال كل هذا الوقت، كنت دائما أعطي كل ما لدي.. في الوقت نفسه، كانت لهذه السنوات المكثفة ثمن شخصي أيضا.. ولأسباب شخصية قررت الابتعاد عن دائرة الضوء في الوقت الحالي وعدم التقدم لشغل منصب قيادي في الكتلة البرلمانية في البوندستاج".