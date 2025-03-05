رئيس بنما: حديث ترامب عن استعادة قناة بنما كذب

اتهم رئيس بنما، خوسيه راؤول مولينو، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالكذب، عندما قال في خطابه أمام الكونجرس إن إدارته بصدد "استعادة" قناة بنما.

وكان ترامب يشير إلى صفقة تم الإعلان عنها، أمس الثلاثاء، تقضي باستحواذ تحالف تقوده شركة بلاك روك الأمريكية لإدارة الاستثمارات على حصة مسيطرة في الشركة المملوكة لمجموعة صينية تدير الموانئ عند طرفي قناة بنما.

وأكدت بنما أنها تمتلك السيطرة الكاملة على القناة، وأن تشغيل المجموعة، التي تتخذ من هونج كونج مقرا لها، للموانئ لا يصل إلى حد سيطرة صينية على القناة، وبالتالي فإن بيعها لشركة أمريكية لا يمثل أي "استعادة" للقناة من جانب الولايات المتحدة. ووصفت حكومة بنما أمس الثلاثاء صفقة البيع بأنها صفقة خاصة.

ورفض الرئيس مولينو، في رسالة نشرها على تطبيق "إكس" اليوم الأربعاء، أن تكون الصفقة قد جاءت نتيجة ضغوط أمريكية. وكتب: "أرفض باسم بنما وجميع البنميين هذه الإهانة الجديدة للحقيقة وكرامتنا كأمة". واتهم ترامب بـ"الكذب مرة أخرى".

وكان ترامب قد تحدث عن استعادة قناة بنما منذ حملته الانتخابية، بدعوى أن الولايات المتحدة ما كان ينبغي لها أن تسلم السيطرة عليها للبنميين، وأن الولايات المتحدة تتحمل رسوما مبالغ فيها مقابل استخدامها.