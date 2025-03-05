إطلاق خط جديد للشحن الجوي بين الصين وباكستان

أعلنت شركة "إس إف إيرلاينز" الصينية، تدشين خط جديد للشحن الجوي، يربط بين أورومتشي، حاضرة منطقة شينجيانج ذاتية الحكم في شمال غرب الصين، وإسلام آباد عاصمة باكستان.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الأربعاء، بأن خط أورومتشي - إسلام آباد، هو أول خط جوي مخصص للشحن تطلقه "إس إف إيرلاينز" في شينجيانج إلى باكستان، وسيقوم بنقل بضائع التجارة الإلكترونية العابرة للحدود وغيرها من المنتجات، بحسب ما قالته شركة الشحن الجوي.

ومن المقرر أن يتم تسيير رحلتين كاملتين ذهابا وإيابا بين أورومتشي وإسلام آباد كل أسبوع عبر خط الشحن هذا؛ مما سيوفر قدرة شحن جوي تزيد على 110 أطنان أسبوعيا.