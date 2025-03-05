 إطلاق خط جديد للشحن الجوي بين الصين وباكستان - بوابة الشروق
الأربعاء 5 مارس 2025 11:42 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

إطلاق خط جديد للشحن الجوي بين الصين وباكستان

بكين - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 5 مارس 2025 - 11:12 ص | آخر تحديث: الأربعاء 5 مارس 2025 - 11:12 ص

أعلنت شركة "إس إف إيرلاينز" الصينية، تدشين خط جديد للشحن الجوي، يربط بين أورومتشي، حاضرة منطقة شينجيانج ذاتية الحكم في شمال غرب الصين، وإسلام آباد عاصمة باكستان.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الأربعاء، بأن خط أورومتشي - إسلام آباد، هو أول خط جوي مخصص للشحن تطلقه "إس إف إيرلاينز" في شينجيانج إلى باكستان، وسيقوم بنقل بضائع التجارة الإلكترونية العابرة للحدود وغيرها من المنتجات، بحسب ما قالته شركة الشحن الجوي.

ومن المقرر أن يتم تسيير رحلتين كاملتين ذهابا وإيابا بين أورومتشي وإسلام آباد كل أسبوع عبر خط الشحن هذا؛ مما سيوفر قدرة شحن جوي تزيد على 110 أطنان أسبوعيا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك