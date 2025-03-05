 وكيل وزارة الصحة بسوهاج يعتمد توزيع دفعة فنيات التمريض - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وكيل وزارة الصحة بسوهاج يعتمد توزيع دفعة فنيات التمريض

محمد عبد المجيد
نشر في: الأربعاء 5 مارس 2025 - 8:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 مارس 2025 - 8:31 م

اعتمد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم الأربعاء، التوزيع الخاص بفنيات التمريض المكلفات بالقرار رقم 30 لسنة 2025 الدور الأول للعمل بالقطاع الصحي بالمحافظة، مشيرًا إلى أن عدد المكلفات 267 فنية تمريض، وسيساهم ذلك بشكل كبير في دعم القطاع الصحي بالكوادر البشرية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور هدى جاد مدير إدارة التمريض.

وأوضح دويدار أنه وجه بمراعاة العدالة في التوزيع، وأن يتم التوزيع وفق القواعد التي تم وضعها ووفق الاحتياج الفعلي والمصلحة العامة مع مراعاة الجوانب الإنسانية.

وأضاف دويدار أن مهنة التمريض تُعتبر من أنبل المهن الإنسانية، لدورها الأساسي في رعاية المرضى وتخفيف معاناتهم.

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