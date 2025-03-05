المسلماني يشكر فريق ماسبيرو على التغطية الاحترافية للقمة العربية

حظيت التغطية المتميزة للتلفزيون المصري للقمة العربية الطارئة، التي انعقدت في القاهرة، بإشادة واسعة من العديد من المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي.

ووجّه الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الشكر لفريق عمل ماسبيرو المتميز، الذي عمل على مدار الساعة خلال الأيام السابقة لضمان تقديم خدمة إعلامية احترافية ورفيعة المستوى.

وقال المسلماني إن الجهد الجاد والأداء المسؤول لفريق عمل القمة العربية بالهيئة الوطنية للإعلام محل تقدير من جميع قطاعات وإدارات الهيئة، مؤكدًا أن ذلك يعكس استعادة التلفزيون المصري والإعلام الرسمي لدوره الريادي، مما يعزز قدرتنا على تحقيق رؤيتنا وأهدافنا.

وشملت تغطية القمة العربية بثًا مباشرًا للجلسات الرسمية، وتقارير تحليلية مفصّلة، ومقابلات حصرية مع كبار المسؤولين، بالإضافة إلى متابعة ردود الفعل العربية والدولية، التي نُقلت إلى ملايين المشاهدين في مصر والعالم العربي.