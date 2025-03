هذا ليس طبيعيا! خطاب حالة الاتحاد في صورة

رفعت النائبة الديمقراطية عن نيومكسيكو ميلاني ستانسبيري ورقة بعبارة "هذا ليس طبيعيا This is not normal" خلال خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الكونجرس أمس الثلاثاء وصنّف بأنه أطول خطاب "حالة اتحاد" أمام الكونجرس في العقود الأخيرة.

وبدت ستانسبيري قريبة للغاية من ترامب الذي أشاح بوجهه بعيدا عنها.

وارتدت النائبة ستانسبيري اللون الوردي مع نائبات ديمقراطيات أخريات احتجاجا على سياسات إدارة ترامب بعد اتهامه بتفكيك الحكومة الفيدرالية والتغيير العنيف للسياسات الرسمية.

وانتزع النائب الجمهوري لانس جودن منها الورقة لاحقا وأطاح بها في الهواء، في مشهد غريب ولافت.

وكانت ممثلة ستانسبيري من كبار الديمقراطيين في اللجنة الفرعية لوزارة الطاقة في مجلس النواب الأمريكي، وسبق ووجهت انتقادات شديدة للوزارة التي يقودها إيلون ماسك، واتهمت ترامب وماسك باستخدام الوزارة الجديدة بشكل غير ملائم لخرق القانون.

وقالت في تصريحات سابقة: "يقوم ترامب وإيلون ماسك بتفكيك الحكومة الفيدرالية بشكل متهور وغير قانوني".

كما اتهمت ستانسبيري نائب الرئيس چيه دي ڤانس بتقويض السلطة القضائية لحماية ماسك وترامب.