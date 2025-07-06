أعلن بورتو البرتغالي، تعيين الإيطالي فرانشيسكو فاريولي، مدربًا للفريق، حتى صيف 2027.

وذكر بورتو عبر موقعه الرسمي، أن فاريولي بدأ مسيرته كمدرب حراس مرمى في إيطاليا بالأندية المتواجدة في الدرجات الأدنى، مثل مارجين كوبترا وفورتيس يوفنتوس ولوشسي، ثم اتجه إلى الشرق الأوسط، حيث عمل مع المنتخبات القطرية للشباب والناشئين في أكاديمية سباير.

وأضاف أن فاريولي عاد إلى إيطاليا في نهاية 2017 لينضم للجهاز المساعد للمدرب روبرتو دي تشيربي في بنفينتو وساسولو، وفي صيف 2020 انتقل إلى تركيا، حيث عمل كمدرب لقرة جمرك وألانيا سبور.

وفي يوليو 2023، انضم لطاقم تدريب فريق نيس الفرنسي، وأدت النتائج الجيدة التي حققها إلى توليه تدريب أياكس الهولندي لمدة موسم، ثم تولى تدريب بورتو.

وأوضح النادي البرتغالي، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا غدا الإثنين، بمقر المؤتمرات بملعب دراجاو، وذلك بحضور أندريه فيلاس بواش رئيس النادي.

وكان بورتو قد أنهى الموسم الماضي، في المركز الثالث بالدوري البرتغالي، فيما ودع مؤخرا بطولة كأس العالم للأندية من دور المجموعات، بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الأولى التي ضمت إلى جانبه، بالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي والأهلي المصري.