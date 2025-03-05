إعلام أمريكي: الولايات المتحدة تقطع تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا

قطعت الولايات المتحدة تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، في خطوة قد تعيق بشكل خطير قدرة الجيش الأوكراني على استهداف القوات الروسية، حسبما نقلت «فاينانشيال تايمز»، عن مصادر مطلعة.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب القرار الذي اتخذته إدارة الرئيس دونالد ترامب الاثنين، بتعليق تسليم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، وتأتي بعد انهيار دراماتيكي في العلاقات بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ونقلت فضائية «الشرق» الإخبارية، عن الصحيفة قولها إن التعاون الاستخباراتي الأمريكي كان ضروريًا لمساعدة أوكرانيا على تحديد الأهداف العسكرية الروسية وضربها.

وأكد مسئولان أن واشنطن جمدت قنوات الاستخبارات مع كييف، لكن أحد المسئولين قال إن الولايات المتحدة لا تزال تتبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن روسيا وأوكرانيا مع أقرب حلفائها، بما في ذلك بريطانيا.

وأكد ثلاثة مسئولين آخرين مطلعين على القرار أن واشنطن جمدت بالفعل قنوات الاستخبارات مع كييف.

وبينما منعت الولايات المتحدة رسمياً حلفاءها من تبادل المعلومات الاستخباراتية الأمريكية مع أوكرانيا، قال مسئولان إن الدول التي تتلقى هذه المعلومات، ولديها أصولاً استخباراتية داخل أوكرانيا، من المرجح أن تستمر في نقل معلومات استخباراتية إلى كييف، إلا أن هذا لن ينطبق على المعلومات الاستخباراتية الحساسة زمنياً والعالية القيمة، مثل تلك اللازمة لأوكرانيا لتنفيذ ضربات دقيقة على أهداف روسية متحركة.

وكانت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أول من أورد قرار الولايات المتحدة بمنع حلفائها من نقل المعلومات الاستخباراتية إلى أوكرانيا.

ووصف زيلينسكي، الثلاثاء، المشادة التي جرت الأسبوع الماضي، في المكتب البيضاوي مع ترامب بأنها «مؤسفة»، مؤكداً استعداده للعمل تحت «القيادة القوية» لترامب لتحقيق سلام دائم.

وجاءت تصريحات زيلينسكي، التي بدت محاولة لاسترضاء ترامب، في منشور على منصة «إكس»، وذلك بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض تعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتي تُعدّ ضرورية لمواجهة الغزو الروسي، بحسب «أسوشيتد برس».

كما أشار زيلينسكي إلى استعداد بلاده لتوقيع اتفاق مربح مع واشنطن بشأن المعادن النادرة والأمن.

وفيما يبدو أنه رد على انتقادات ترامب عقب الاجتماع المتوتر في البيت الأبيض، الجمعة، والتي اتهم فيها كييف بعدم الرغبة في اتفاق سلام، قال زيلينسكي: «لا أحد منا يريد حرباً ألا تنتهي».

وقال زيلينسكي: «أوكرانيا مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن من أجل الاقتراب من تحقيق سلام دائم. لا أحد يريد السلام أكثر من الأوكرانيين. فريقي وأنا مستعدون للعمل تحت القيادة القوية للرئيس ترامب لتحقيق سلام يستمر».