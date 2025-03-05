لماذا ارتدت نائبات الحزب الديمقراطي اللون الوردي خلال خطاب ترامب بالكونجرس؟

ارتدت مجموعة من النائبات الديمقراطيات في الكونغرس الأمريكي اللون الوردي خلال خطاب الرئيس دونالد ترامب، تعبيرا عن تحديهن لسياساته.

وقالت النائبة تيريزا ليغر فرنانديز، التي تقود الكتلة النسائية الديمقراطية في تصريحات صحفية نقلتها وكالة سبوتنك، أن اللون الوردي يمثل "احتجاجنا على السياسات التي تؤثر سلبًا على النساء والأسر"، مشيرة إلى أن "اللون الوردي يرمز إلى القوة والتعبير عن الموقف، وقد حان الوقت للوقوف بشكل أقوى في مواجهة ترامب".

قبل الخطاب، تجمعت الكتلة النسائية، التي تضم 96 نائبة، خارج الكونغرس للتعبير عن موقفهن. وأكدت ليغر فرنانديز أن "النساء لم يعد بإمكانهن تحمل سياسات ترامب، التي تؤثر بشكل كبير على المال والصحة والسلامة".

وتعد هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها النائبات الديمقراطيات الألوان للتعبير عن مواقفهن. ففي أول خطاب لترامب أمام الكونغرس عام 2017، ارتدين اللون الأبيض للتركيز على حقوق المرأة. كما ارتدين اللون نفسه في خطاب حالة الاتحاد للرئيس بايدن العام الماضي لدعم حقوق الإنجاب.

وتتبنى الكتلة النسائية الديمقراطية مجموعة من القضايا المعنية بحياة المرأة الأمريكية مثل الحصول على الرعاية الصحية التي يحتجنها للسيطرة على حياتهن ومستقبلهن، وأن يكن المسؤولات عن قرارات تكوين الأسرة، بما في ذلك الوصول إلى وسائل منع الحمل، والإجهاض، والتلقيح الصناعي- حسب بيانات سابقة للكتلة النسائية الديمقراطية.