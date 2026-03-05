الصحة: إحلال وتجديد 11 ماكينة غسيل كلوي و91 كرسي كلى في 6 محافظات خلال يناير

• بيتر وجيه: إلى إجراء 580541 جلسة غسيل كلوي من خلال المنظومة المميكنة في 781 مركزاً حكومياً وخاصاً وجامعياً وتأمين صحي





كشفت وزارة الصحة عن تطورات بمنظومة الكلى خلال شهر يناير 2026، شملت توسعاً في البنية التحتية وتوفير أحدث التجهيزات الطبية وتفعيل بروتوكولات رعاية متخصصة، بهدف ضمان تقديم رعاية متكاملة عالية الجودة لمرضى الغسيل الكلوي في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أنه تم افتتاح وتشغيل وحدات غسيل كلوي جديدة في مستشفى طوخ بالقليوبية ومستشفى مطروح العام، إضافة إلى وحدة مخصصة للغسيل داخل العناية المركزة بمستشفى صدر بني سويف، كما استحدثت خدمات متقدمة لأول مرة في مناطق معينة مثل الغسيل البريتوني بمستشفى منيا القمح بالشرقية، وتقنية HDF فائق النفاذية بمستشفى أجا، وغسيل الطوارئ بمستشفيي السنبلاوين ومنية النصر بالدقهلية، وجلسات CRRT المستمرة بمستشفى شربين بالدقهلية، بالإضافة إلى تشغيل عيادة كلى ومبادرة الكشف النفسي والرمد لمرضى الغسيل بمستشفى حوش عيسى بالبحيرة.

وأضاف أنه تم إحلال وتجديد 11 ماكينة غسيل كلوي و91 كرسي كلى في محافظات أسيوط والبحيرة والمنوفية والدقهلية والقاهرة والشرقية، مع دعم مستشفى مطروح العام بـ8 ماكينات إضافية، وتزويد مستشفيات الدقهلية بفلاتر كربونية لمحطات المعالجة، ورفع كفاءة واحلال محطات معالجة المياه في مستشفى الزاوية بالقاهرة وديروط المركزي بأسيوط.

من جانبه، أكد الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي أن شهر يناير شهد نشاطاً مكثفاً في الرعاية التخصصية، حيث تم فحص 3822 مريضاً ضمن بروتوكول فحص قاع العين لمرضى الغسيل الكلوي في 57 مستشفى بـ7 محافظات (القاهرة، الشرقية، الدقهلية، كفر الشيخ، بني سويف، البحر الأحمر، المنيا)، وتفعيل بروتوكول الرعاية النفسية للمرضى في 6 محافظات استفاد منها مئات المرضى في القاهرة والغربية والدقهلية ودمياط وبني سويف وكفر الشيخ.

وأشار إلى إجراء 580541 جلسة غسيل كلوي من خلال المنظومة المميكنة في 781 مركزاً حكومياً وخاصاً وجامعياً وتأمين صحي، إضافة إلى 446 جلسة HDF فائق النفاذية و87 جلسة فصل بلازما، مع تنفيذ جولات ميدانية شملت 55 وحدة غسيل كلوي في 7 محافظات (القاهرة، الجيزة، سوهاج، أسيوط، الدقهلية، بني سويف، القليوبية) لمتابعة انتظام العمل.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان التزامها المستمر بتطوير منظومة الكلى، وتعزيز الكشف المبكر، وتوفير كافة أشكال الرعاية لمرضى الفشل الكلوي للحد من المضاعفات وتحسين جودة حياتهم.