البنك الدولي يمنح تونس تمويلا بـ50 مليون دولار لاحتواء مخاطر المناخ والكوارث

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن البنك الدولي، تمويلا إضافيا بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لتونس، سيخصص لتعزيز الحماية من مخاطر المناخ والكوارث في أعقاب فيضانات ضربت عددا من المدن في يناير الماضي.

وتستفيد تونس، بالفعل من برنامج متكامل ود في وجه الكوارث بدعم من البنك والذي تبلغ تكلفته 125 مليون دولار.

وأوضح البنك الدولي، في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن التمويل الإضافي سيستهدف توسيع نطاق الحماية في المناطق الحضرية لتشمل ثلاث جهات شديدة التعرض لمخاطر السيول والفيضانات، وهي المنطقة الغربية لتونس العاصمة وقابس وجزيرة جربة جنوب البلاد.

ويغطي التمويل أكثر من 660 ألف شخص إضافي في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمراكز الاقتصادية الكبرى، ويهدف إلى الحفاظ على استمرارية نشاط المؤسسات والخدمات وفرص العمل.