كيم جونج أون يشهد اختبار صواريخ كروز لتعزيز قدرات البحرية الكورية الشمالية

تفقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون مدمرته الجديدة لمدة يومين متتاليين قبل تدشينها، وشاهد اختبار صواريخ كروز أُطلقت من السفينة، متعهدا بتسريع التسلح النووي لبحرية كوريا الشمالية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الخميس.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إنه خلال زياراته لحوض بناء السفن في غرب نامبو يومي الثلاثاء والأربعاء، تفقد كيم أيضا بناء مدمرة ثالثة من نفس فئة سفينته الحربية التي تبلغ حمولتها 5000 طن، تشوي هيون، التي تم الكشف عنها لأول مرة في أبريل 2025.

وأشاد كيم بتطوير تشوي هيون باعتبارها تقدما مهما نحو هدفه في توسيع نطاق العمليات والقدرات الهجومية الاستباقية لجيشه النووي. وتفيد وسائل الإعلام الرسمية بأن السفينة مصممة للتعامل مع أنظمة أسلحة متنوعة، بما في ذلك مضادات الطائرات والأسلحة البحرية، إضافة إلى الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز القادرة على حمل رؤوس نووية.

ويقول مسؤولون عسكريون وخبراء في كوريا الجنوبية إن تشوي هيون تم بناؤها على الأرجح بمساعدة روسية في ظل تعميق الروابط العسكرية، لكن بعضهم أعرب عن شكوك حول جاهزيتها للخدمة الفعلية.

وكشفت كوريا الشمالية عن مدمرة ثانية من نفس الفئة في مايو من العام الماضي، لكنها تعرضت لأضرار أثناء مراسم إطلاق فاشلة في ميناء تشونج جين الشمالي الشرقي، ما أثار رد فعل غاضب من كيم الذي وصف الفشل بـ "الجريمة". وقالت كوريا الشمالية إن المدمرة الجديدة، المسماة كانج كون، أعيد إطلاقها في يونيو بعد الإصلاح، لكن خبراء خارجيين شككوا في ما إذا كانت السفينة جاهزة للعمل بشكل كامل.