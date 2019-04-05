أمريكا تتطلع إلى أوروبا وآسيا لبيع مقاتلات إف 35

قال مسؤولون عسكريون أمريكيون في شهادتهم بمجلس النواب الأمريكي إن الولايات المتحدة تنظر إلى سنغافورة واليونان ورومانيا وإسبانيا وبولندا كزبائن محتملين جدد لشراء المقاتلة الشبح إف 35.

وأكد نائب الأدميرال ماتياس وينتر الذي يتولى رئاسة برنامج إف 35 في شهادة مكتوبة منشورة على الموقع الالكتروني للجنة الشؤون العسكرية بمجلس النواب اليوم الجمعة ان 91 طائرة من مقاتلات إف 35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتين قد تم تسليمها خلال عام 2018.

كما أن العديد من حلفاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" وشركاء الولايات المتحدة الأساسيين بما في ذلك استراليا وإسرائيل وكوريا الجنوبية،بصدد شراء الطائرة أيضا أو من المرجح أنهم سيقومون بشراء الطائرة.

وتخاطر حاليا، تركيا العضو في الناتو والمشاركة في تجمع شركات لإنتاج المقاتلة إف 35 بإخراجها من مشروع الطائرة المتقدم بسبب شراء أنقرة المنظومة الدفاعية الصاروخية الروسية المتقدمة إس 400

وتحذر واشنطن تركيا من أن شراءها لمنظومة إس 400 يخاطر بطردها وفرض عقوبات عليها. وتقول أنقرة إن الصفقة مع روسيا اكتملت وليست هناك إمكانية للعدول عنها.

ويبلغ ثمن الطائرة الواحدة طراز إف- 35 نحو 89 مليون دولار على الأقل. وتعتبر المقاتلة ومشروع تصنيعها هو الأكبر تكلفة على الإطلاق.